Кремль розробив п'ять сценаріїв для викрадення українських дітей, - ОП

"Росіяни мають чітко сплановану політику щодо українських дітей. Їх дії не хаотичні... Вони мають щонайменше п'ять сценаріїв викрадення українських дітей", - сказала Герасимчук.

Зокрема, за її словами, дітей переміщують на територію Росії після вбивства їх батьків чи після розлучення з батьками під час так званої фільтрації. Крім того, дітей вивозять з інтернатних закладів. Також були випадки, коли дітей забирали з родин на захоплених територіях під виглядом оздоровлення у дитячих таборах.

"Росіяни роблять абсолютно все, щоб перешкодити дитині об'єднатися з родиною. Вони одразу забирають у дітей телефони та не дозволяють повідомляти своє місцезнаходження. Дуже складно знайти дитину. Росіяни розпорошують українських дітей по своїй території й постійно пересувають. Щойно ми дізнаємося щось про знаходження дітей, як їх переміщують в іншу частину Росії. Саме тому на сьогодні ми повернули лише 307 дітей з 16 тисяч ",- зазначила вона.

Уповноважена Президента з прав дитини наголосила, що потрібно швидко та ефективно відреагувати на злочин геноциду проти України через українських дітей.

"Наша мета зараз - негайно припинити примусове переміщення та депортацію дітей. Для цього потрібна міжнародна допомога", - додала Герасимчук.