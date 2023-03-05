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Кремль разработал пять сценариев для похищения украинских детей, - ОП

Фото: советница-уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук (facebook.com Daria Herasymchuk)
Автор: Карина Левицкая

У русских есть не менее пяти сценариев для перемещения украинских детей на территорию Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление состоявшейся во Львове советницы-уполномоченной президента по правам ребенка Дарии Герасимчук во время выступления на международной конференции "Правосудие ради победы".

"У русских есть четко спланированная политика в отношении украинских детей. Их действия не хаотичны... У них есть по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей", - сказала Герасимчук.

В частности, по ее словам, детей перемещают на территорию России после убийства родителей или после разлуки с родителями во время так называемой фильтрации. Кроме того, детей увозят из интернатных заведений. Были также случаи, когда детей забирали из семей на захваченных территориях под видом оздоровления в детских лагерях.

"Россияне делают абсолютно все, чтобы помешать ребенку объединиться с семьей. Они сразу забирают у детей телефоны и не позволяют сообщать свое местонахождение. Очень сложно найти ребенка. Россияне распыляют украинских детей по своей территории и постоянно передвигают. Как только мы узнаем что-нибудь о нахождении детей, как их перемещают в другую часть России. Именно поэтому на сегодняшний день мы вернули лишь 307 детей из 16 тысяч", - отметила она.

Уполномоченная Президента по правам ребенка подчеркнула, что нужно быстро и эффективно отреагировать на преступление геноцида против Украины из-за украинских детей.

"Наша цель сейчас - немедленно прекратить принудительное перемещение и депортацию детей. Для этого нужна международная помощь", - добавила Герасимчук.

Напомним, генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил, что оккупанты насильственно депортировали из Украины более 16 тысяч детей.

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