Москва розігрує карту НАТО: США можуть піти на поступки Кремлю, - ISW

Російська Федерація отримує вигідні сигнали від США щодо розширення НАТО і намагається змінити архітектуру безпеки Європи у власних інтересах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
У звіті зазначається, що влада Росії отримує суттєві поступки з боку США та висуває нові вимоги до України та Заходу.
Так, 30 травня прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російських посадовців надихає позиція адміністрації Трампа щодо розуміння занепокоєнь Володимира Путіна з приводу подальшого розширення НАТО на схід. Він додав, що Росія вже озвучувала ці занепокоєння США під час закритих переговорів.
Пєсков наголосив, що позиція Вашингтону стосовно майбутнього розширення НАТО є "дуже привабливою" для Росії, з огляду на те, що США продовжують відігравати посередницьку роль у переговорах щодо припинення війни.
Експерти нагадали, що представники США раніше заявили про готовність розглянути заперечення Росії щодо можливого вступу України до НАТО - однієї з ключових вимог Росії, яку вона називає "корінною причиною" війни". В обмін Москва пропонувала поступки з інших питань.
На думку аналітиків, заява Пєскова свідчить про переконання Росії, що США підтримують її вимогу стосовно зміни базової політики відкритих дверей Альянсу.
"Подібне зобов’язання фактично дало б Росії право вето на окремі положення статуту НАТО, надмірно сприяло б формуванню бажаного для неї післявоєнного ландшафту безпеки, а також підірвало б цілі президента США Дональда Трампа досягнути справедливого і стійкого миру в Україні", - зазначають в ISW.
Водночас, експерти звернули увагу на той факт, що російські посадовці продовжують користуватися поступками з боку США у перемовинах і потенційних післявоєнних домовленостях про безпеку, не роблячи при цьому жодних співмірних кроків назустріч.
В якості прикладу, в ISW звернули увагу на той факт, що Кремль не відмовляється від претензій на нині підконтрольні Києву райони частково окупованих Херсонської та Запорізької областей.
Президент США Дональд Трамп після вступу на посаду почав висловлювати сумніви щодо перспектив вступу України до НАТО.
Очільник Пентагону Піт Гегсет оцінив таку можливість як "нереалістичну".
Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог 30 травня зазначив, що США визнають право Росії турбуватися через розширення НАТО на схід і готові обговорювати це в межах мирних переговорів.
Раніше Президент Чехії Петр Павел також погодився, що приєднання України до Альянсу наразі виглядає малоймовірним - з огляду на позицію Вашингтона.
Очільник НАТО Марк Рютте підкреслив, що членство України в НАТО неминуче у довгостроковій перспективі, але це не стане частиною домовленостей щодо припинення війни.
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