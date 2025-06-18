Кремль розгортає велику мережу дезінформації в Африці та Латинській Америці, - розвідка

За даними розвідки, ця медійна експансія не лише підриває міжнародну репутацію України, а й створює потенційні загрози для української безпеки та зовнішньополітичних позицій.

Зокрема, у столиці - Малі Бамако - під прикриттям "незалежного агентства" під назвою African Initiative було створено проєкт із навчання місцевих журналістів.

Формально програма передбачала дистанційні та очні курси з подальшим працевлаштуванням, однак за фактом - це частина операції російських спецслужб із формування інфраструктури впливу на майбутні інформаційні кампанії.

Центральну роль у пропагандистському впливі відіграють контрольовані Кремлем медіа - RT (раніше Russia Today) та Sputnik. Вони не тільки транслюють вигідні Росії наративи, а й мають партнерські відносини з місцевими ЗМІ, тренінгові центри, офіси та спільні технічні ресурси.

У Латинській Америці, приміром, RT та Sputnik співпрацюють із телеканалами Telesur (Венесуела) та HispanTV (Іран), просуваючи антизахідні меседжі кількома мовами водночас.

В Африці російські структури укладають договори з понад 30 місцевими телестанціями, що дозволяє формувати лояльне до Кремля інформаційне поле.

Крім того, зафіксовано факти прихованого просування російського контенту через локальні медіа й інфлюенсерів. Зокрема, угоди з медіагрупами в Кенії дають РФ доступ до мільйонної аудиторії на кількох ринках.

Що це означає для України

У СЗР заявляють, що інформаційна присутність Росії в Африці та Латинській Америці має безпосередні наслідки для України.

Зокрема, це створює глобальний фон, у якому позиція Москви видається "збалансованою" або навіть "правдивою".

Крім того, українська дипломатія стикається з опором наративам про війну та агресію з боку РФ, особливо в тих регіонах, де домінує російський вплив.

"Масовані інформаційні кампанії створюють підґрунтя для військово-технічного співробітництва Росії з африканськими режимами, що вже перетворює ці території на логістичні та оперативні бази для непрямих атак на інтереси держав-партнерів України", - додали у розвідці.