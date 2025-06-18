Кремль разворачивает большую сеть дезинформации в Африке и Латинской Америке, - разведка

По данным разведки, эта медийная экспансия не только подрывает международную репутацию Украины, но и создает потенциальные угрозы для украинской безопасности и внешнеполитических позиций.

В частности, в столице - Мали Бамако - под прикрытием "независимого агентства" под названием African Initiative был создан проект по обучению местных журналистов.

Формально программа предусматривала дистанционные и очные курсы с последующим трудоустройством, однако по факту - это часть операции российских спецслужб по формированию инфраструктуры влияния на будущие информационные кампании.

Центральную роль в пропагандистском влиянии играют контролируемые Кремлем медиа - RT (ранее Russia Today) и Sputnik. Они не только транслируют выгодные России нарративы, но и имеют партнерские отношения с местными СМИ, тренинговые центры, офисы и общие технические ресурсы.

В Латинской Америке, например, RT и Sputnik сотрудничают с телеканалами Telesur (Венесуэла) и HispanTV (Иран), продвигая антизападные месседжи на нескольких языках одновременно.

В Африке российские структуры заключают договоры с более чем 30 местными телестанциями, что позволяет формировать лояльное к Кремлю информационное поле.

Кроме того, зафиксированы факты скрытого продвижения российского контента через локальные медиа и инфлюенсеров. В частности, соглашения с медиагруппами в Кении дают РФ доступ к миллионной аудитории на нескольких рынках.

Что это означает для Украины

В СВР заявляют, что информационное присутствие России в Африке и Латинской Америке имеет непосредственные последствия для Украины.

В частности, это создает глобальный фон, в котором позиция Москвы кажется "сбалансированной" или даже "правдивой".

Кроме того, украинская дипломатия сталкивается с сопротивлением нарративам о войне и агрессии со стороны РФ, особенно в тех регионах, где доминирует российское влияние.

"Массированные информационные кампании создают почву для военно-технического сотрудничества России с африканскими режимами, что уже превращает эти территории в логистические и оперативные базы для косвенных атак на интересы государств-партнеров Украины", - добавили в разведке.