Кремль разгоняет фейки, что Украина останется без оружия от США: в СНБО опровергли

Что произошло

Как информируют в ведомстве, ссылаясь на материал The Washington Times, кремлевские медиа создали десятки материалов, в которых рассказывают, что "поставки вооружения США Украине могут быть остановлены".

Опровержение

В СНБО объясняют, эти громкие заявления - выдумки Кремля, поскольку в материале речь идет о "неограниченности боеприпасов НАТО", а потому, как заявляет военный аналитик Марк Канчиан, "нет никаких сомнений", что США могут "продолжать поставки в Украину".

В ведомстве отмечают, что на фоне уничтожения большого количества российских складов с боеприпасами в последние недели Россия пытается проводить информационно-психологическую операцию о том, что якобы "Украина не успеет достичь паритета вооружений с РФ, чтобы перейти в контрнаступление".

"Однако Украина неоднократно заявляла, что стандарты ведения боевых действий ВСУ отличаются от российских, и с помощью HIMARS можно будет достичь паритета вооружение уже в ближайшее время", - подчеркнули в ЦПД при СНБО.

Напомним, недавно стало известно, что роспропаганда распространяет фейки якобы о "расколе" западного общества в вопросе поддержки Украины.

Добавим, также недавно враг распространял информацию якобы об "успехе" своей армии в войне против Украины.

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