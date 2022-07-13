Кремль розганяє фейки, що Україна залишиться без зброї від США: в РНБО спростували

Російська пропаганда почала поширювати новий фейк. Цього разу кремлівські медіа заявляють, що нібито Україна залишиться без американського озброєння.

Що сталося

Як інформують у відомстві, посилаючись на матеріал The Washington Times, кремлівські медіа створили десятки матеріалів, в яких розповідають, що "постачання озброєння США Україні може бути зупинено".

Спростування

В РНБО пояснюють, ці гучні заяви - вигадки Кремля, оскільки у матеріалі йдеться про "необмеженість боєприпасів НАТО", а тому, як заявляє військовий аналітик Марк Канчіан, "немає жодних сумнівів", що США можуть "продовжувати постачання в Україну".

У відомстві зазначають, що на тлі знищення великої кількості російських складів з боєприпасами останніми тижнями Росія намагається проводити інформаційно-психологічну операцію про те, що начебто "Україна не встигне досягти паритету озброєння з РФ, щоб перейти у контрнаступ".

"Проте Україна неодноразово заявляла, що стандарти ведення бойових дій ЗСУ відрізняються від російських, і за допомогою HIMARS можна буде досягти паритету озброєння вже найближчим часом", - підкреслили в ЦПД при РНБО.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що роспропаганда поширює фейки нібито про "розкол" західного суспільства у питанні підтримки України.

Додамо, також нещодавно ворог поширював інформацію нібито про "успіх" своєї армії у війні проти України.

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