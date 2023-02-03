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Кремль провалив спроби мотивувати росіян для затяжної війни, - ISW

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Москва, П'ятниця 03 лютого 2023 05:12
Кремль провалив спроби мотивувати росіян для затяжної війни, - ISW
Автор: Артур Родивилов

Російські офіційні особи продовжують спроби представити війну в Україні як екзистенційну загрозу російській аудиторії, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни та підтримати внутрішню підтримку продовження військових операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У своєму виступі 2 лютого на концерті, присвяченому 80-річчю розгрому німецько-фашистських військ Червоною армією у Сталінградській битві, президент Росії Володимир Путін заявив, що країна знову зіткнулася з сучасним проявом нацизму, який безпосередньо загрожує РФ

Путін використав помилкові історичні паралелі, щоб провести аналогію "спеціальної військової операції" в Україні з Великою Вітчизняною війною, частково у спробі створити довгострокові інформаційні умови для затяжної війни в Україні.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров аналогічним чином увічнив 2 лютого інформаційну операцію про те, що війна в Україні становить реальну внутрішню загрозу, і заявив, що зброя великої дальності, що поставляється Заходом, вимагає зусиль.

Лавров просуває поточну інформаційну операцію, спрямовану на висвітлення вигаданої загрози українських наземних атак на територію Росії, щоб зробити наслідки війни помітнішими для внутрішньої аудиторії, вважають аналітики.

Експерти зазначають, що ці зусилля з боку російських офіційних осіб не призводять до бажаного ефекту мотивації росіян до участі у війні.

Держслужби Росії оголосили, що з 2 лютого приймання заяв на нові паспорти припинено. Недостача мікрочипів для паспортів частково є наслідком масового звернення за закордонними паспортами у 2022 році, частково через результат часткової мобілізації.

Збільшення кількості заяв на отримання паспорта вказує на те, що зусилля із соціальної підготовки, спрямовані на те, щоб провести "спеціальну військову операцію" в Росії та пожвавити патріотичний запал, не дають бажаного ефекту, наголошують в ISW.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Рада ЄС затвердила повне припинення Угоди про спрощений візовий режим із РФ через російське вторгнення в Україну.

Також раніше ми писали, що Єврокомісія надала оновлені рекомендації для держав-членів щодо видачі віз та прикордонного контролю для російських громадян на зовнішніх кордонах ЄС.

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Війна Росії проти України
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