Кремль продолжает чистки среди генералитета: уволены двое командиров военных округов

Президент РФ Владимир Путин принял решение уволить двух командиров военных округов на фоне провала в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

По информации журналистов, военно-политическое руководство РФ приняло решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева, который занимал эту должность с 2018 года.

При этом был уволен командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко, который был назначен на эту должность только в 2021 году.

Отмечается, что их могут сделать ответственными за провал войск РФ на начальном этапе вторжения в Украину.