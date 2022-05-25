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Кремль продолжает чистки среди генералитета: уволены двое командиров военных округов

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Среда 25 мая 2022 20:28
Кремль продолжает чистки среди генералитета: уволены двое командиров военных округов Фото: Кремль (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Президент РФ Владимир Путин принял решение уволить двух командиров военных округов на фоне провала в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По информации журналистов, военно-политическое руководство РФ приняло решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева, который занимал эту должность с 2018 года.

При этом был уволен командир Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко, который был назначен на эту должность только в 2021 году.

Отмечается, что их могут сделать ответственными за провал войск РФ на начальном этапе вторжения в Украину.

Ранее мы писали, что во вторник, 10 мая, четыре губернатора российских регионов подали в отставку. Причиной массовых увольнений называют западные санкции.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, отставка ряда военных командиров является главной оценкой результатов первой фазы войны против Украины от политического руководства РФ.

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