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Кремль продовжує чистки серед генералітету: звільнено двох командирів військових округів

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Середа 25 травня 2022 20:28
Кремль продовжує чистки серед генералітету: звільнено двох командирів військових округів Фото: Кремль (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

Президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити двох командирів військових округів на тлі провалу у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

За інформацією журналістів, військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення усунути командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова, який обіймав цю посаду з 2018 року.

При цьому було звільнено командира Східного військового округу генерал-полковника Олександра Чайко, якого було призначено на цю посаду лише у 2021 році.

Наголошується, що їх можуть зробити відповідальними за провал військ РФ на початковому етапі вторгнення в Україну.

Раніше ми писали, що у вівторок, 10 травня, чотири губернатори російських регіонів подали у відставку. Причиною масових звільнень називають західні санкції.

Також ми писали, що за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, відставка низки військових командирів є головною оцінкою результатів першої фази війни проти України від політичного керівництва РФ.

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