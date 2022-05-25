Кремль продовжує чистки серед генералітету: звільнено двох командирів військових округів
Президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити двох командирів військових округів на тлі провалу у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
За інформацією журналістів, військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення усунути командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова, який обіймав цю посаду з 2018 року.
При цьому було звільнено командира Східного військового округу генерал-полковника Олександра Чайко, якого було призначено на цю посаду лише у 2021 році.
Наголошується, що їх можуть зробити відповідальними за провал військ РФ на початковому етапі вторгнення в Україну.
Раніше ми писали, що у вівторок, 10 травня, чотири губернатори російських регіонів подали у відставку. Причиною масових звільнень називають західні санкції.
Також ми писали, що за словами радника голови ОП Олексія Арестовича, відставка низки військових командирів є головною оцінкою результатів першої фази війни проти України від політичного керівництва РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.