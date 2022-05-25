Кремль продовжує чистки серед генералітету: звільнено двох командирів військових округів

Президент РФ Володимир Путін вирішив звільнити двох командирів військових округів на тлі провалу у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

За інформацією журналістів, військово-політичне керівництво РФ ухвалило рішення усунути командира Західного військового округу генерала-полковника Олексія Журавльова, який обіймав цю посаду з 2018 року.

При цьому було звільнено командира Східного військового округу генерал-полковника Олександра Чайко, якого було призначено на цю посаду лише у 2021 році.

Наголошується, що їх можуть зробити відповідальними за провал військ РФ на початковому етапі вторгнення в Україну.