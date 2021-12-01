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Кремль про визнання "ЛДНР": зараз важко прогнозувати

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Москва, Середа 01 грудня 2021 12:59
Кремль про визнання "ЛДНР": зараз важко прогнозувати Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

У президента Росії Володимира Путіна не беруться прогнозувати терміни визнання окупованих районів Донецької та Луганських областей як "незалежних республік". На сьогодні процес мирного врегулювання затягується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Зокрема, прес-секретарю президента Росії Дмитру Пєскову поставили запитання, чи може Москва визнати так звані Донецьку і Луганську "народні республіки"

"Ви знаєте, що такого визнання досі не було, вони залишаються самопроголошеними республіками, але ми бачимо, що процес врегулювання цього внутрішньоукраїнського конфлікту затягується, за багатьма параметрами заходить у глухий кут, тому які перспективи будуть у цих республік, зараз прогнозувати взагалі важко", - зазначив він.

Нагадаємо, напередодні лідер правлячого в Білорусі режиму Олександр Лукашенко вперше визнав окупований Крим "де-факто і де-юре російським".

Зазначимо, ще рік тому у Путіна вважали недоцільними розмови про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

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