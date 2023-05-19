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Кремль прислав на кордон з Україною елітні підрозділи ГРУ РФ для диверсій, - ЦНС

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П'ятниця 19 травня 2023 12:51
Кремль прислав на кордон з Україною елітні підрозділи ГРУ РФ для диверсій, - ЦНС Фото: Кремль надіслав на кордон із Україною елітні підрозділи ГРУ РФ для диверсій (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На кордон з Україною, до села Тьоткіно (Курська область РФ), окупанти прислали елітні підрозділи розвідки, що підпорядковуються російському ГРУ для проведення диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву

"Основні завдання: контрдиверсійна діяльність в прикордонній смузі після вдалих операцій партизан, проведення диверсій та підняття бойового духу у деморалізованих підрозділів ЗС РФ вздовж кордону", - йдеться в повідомленні Центра.

Зокрема, за даними підпілля, туди прибули групи спеціального призначення 3 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Тольятті, Самарська область) та 22 окремої гвардійської бригади спеціального призначення (Степовий, Ростовська область).

Зазначимо, Курська область РФ з південно-західної та західної сторони межує із Сумською областю України. При чому Білопільська та Юнаківська громади Сумської області, що перебувають у прикордонні з РФ, потерпають від постійних обстрілів.

Як повідомлялося, кількість диверсій у самій Росії різко зросла в травні. Усього з початку року сталося понад 50 спроб диверсій, причому майже 25% із них відбулися лише за 13 днів останнього весняного місяця.

Зокрема, буквально 18 травня Росія звинуватила Україну в черговій так званій "атаці дронів". Росіяни заявили, що два безпілотники нібито намагалися атакувати Курську область.

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