За словами глави російського "Центробанку" Ельвіри Набіулліної, країна ще ніколи не відчувала такого гострого дефіциту робочої сили.

Очільник Мінекономрозвитку РФ Максим Рєшєтніков уже заявив, що влада планує частково вирішувати цю проблему через працевлаштування діючих пенсіонерів та людей передпенсійного віку. Їм обіцяють перекваліфікацію, короткі курси та гнучкі графіки роботи.

Слід зазначити, що на сьогодні близько 7 мільйонів із 40,3 мільйонів російських пенсіонерів й досі працюють.

"Зважаючи на те, що середня тривалість життя в РФ становить приблизно 74 роки, російські пенсіонери мають "реальний шанс" отримати "другу молодість" на заслуженому відпочинку. Проте триватиме вона недовго, адже повернення до трудового строю швидко створить нові проблеми", - йдеться у пресслужбі розвідки.

Як виявилось, основна нестача кадрів в Росії спостерігається за робітничими спеціальностями, на виробництвах, у медицині та логістиці.

"Важко уявити, як літній інженер, уже маючи купу проблем зі здоров’ям, перекваліфікується на робітника і суттєво допоможе виробничому процесу. Проте навіть формальне залучення літніх людей на ринок праці дозволить російським урядовцям у найближчій перспективі продемонструвати суспільству "ефективність" такого трудового ресурсу", - додали в СЗР та зазначили, що це дозволить Кремлю зекономити на виплатах пенсій.

Однак російська влада не зупиниться на цій реформі, якщо на початок 2027 року експеримент із зайнятості пенсіонерів дасть бодай якийсь результат, додали аналітики.

Як повідомляється, у майбутньому Госдума РФ готова буде знову порушити питання про "необхідність адаптації пенсійної системи до демографічних реалій", що пояснять росіянам як вимушений захід.