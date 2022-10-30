Кремль повертає голодні ігри. Кулеба та Подоляк про вихід Росії з "зернової угоди"

Російська Федерація заявила про вихід з "зернової угоди". Рішення щодо повернення "голодних ігор" Кремль прийняв ще у вересні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
"Призупинивши свою участь у зерновій угоді під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі - достатньо, щоб прогодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь", - пише Кулеба.
За словами міністра, черга з кораблів накопичується у Чорному морі ще з вересня. Росія умисно затримувала функціонування зернового коридору й намагалась зірвати угоду.
Кремль свідомо повернув "голодні ігри" й наразі намагається виправдати своє рішення.
"Ru-класика. Якщо ніхто не впав на коліна після брудних заяв про бомби, боротьбу з комарами і мінування дамб - повернемо бідним країнам загрози голоду і розірвемо "зернові угоди". Росія залишається Росією, незважаючи ні на що", - відзначив Подоляк.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 29 жовтня, Росія заявила про вихід з зернової угоди, завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.
Україна, зі свого боку, не збирається припиняти роботу "зернового коридору".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.