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Кремль повертає голодні ігри. Кулеба та Подоляк про вихід Росії з "зернової угоди"

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація заявила про вихід з "зернової угоди". Рішення щодо повернення "голодних ігор" Кремль прийняв ще у вересні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Реакція голови МЗС

"Призупинивши свою участь у зерновій угоді під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі - достатньо, щоб прогодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь", - пише Кулеба.

За словами міністра, черга з кораблів накопичується у Чорному морі ще з вересня. Росія умисно затримувала функціонування зернового коридору й намагалась зірвати угоду.

Кремль свідомо повернув "голодні ігри" й наразі намагається виправдати своє рішення.

Реакція радника голови Офісу президента

"Ru-класика. Якщо ніхто не впав на коліна після брудних заяв про бомби, боротьбу з комарами і мінування дамб - повернемо бідним країнам загрози голоду і розірвемо "зернові угоди". Росія залишається Росією, незважаючи ні на що", - відзначив Подоляк.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у суботу, 29 жовтня, Росія заявила про вихід з зернової угоди, завдяки якій Україна могла експортувати сільгосппродукцію через Чорне море.

Україна, зі свого боку, не збирається припиняти роботу "зернового коридору".

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