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Кремль возвращает голодные игры. Кулеба и Подоляк о выходе России из "зернового соглашения"

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация заявила о выходе из "зернового соглашения". Решение о возвращении "голодных игр" Кремль принял еще в сентябре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Реакция главы МИД

"Приостановив свое участие в "зерновом соглашении" под надуманным предлогом взрывов в 220 километрах от зернового коридора, Россия блокирует 2 миллиона тонн зерна на 176 судах, которые уже находятся в море - достаточно, чтобы прокормить более 7 миллионов человек. Россия спланировала это заранее", – пишет Кулеба.

По словам министра, очередь с кораблей скапливается в Черном море еще с сентября. Россия специально задерживала функционирование зернового коридора и пыталась сорвать соглашение.

Кремль сознательно вернул "голодные игры" и пытается оправдать свое решение.

Реакция советника главы Офиса президента

"Ru-классика. Если никто не упал на колени после грязных заявлений о бомбах, борьбе с комарами и минировании дамб - вернем бедным странам угрозы голода и разорвем "зерновые соглашения". Россия остается Россией, несмотря ни на что", – отметил Подоляк.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в субботу, 29 октября, Россия заявила о выходе из зернового соглашения, благодаря которому Украина могла экспортировать сельхозпродукцию через Черное море.

Украина, со своей стороны, не собирается прекращать работу "зернового коридора".

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