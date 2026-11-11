Кремль повернувся до ультиматумів 2021 року: ISW пояснив справжній задум РФ на переговорах

Росія намагається використати тристоронні переговори зі США та Україною в Абу-Дабі, щоб домогтися перегляду всієї системи безпеки в Європі. Москва повертається до ультиматумів, які висувала Вашингтону та НАТО у 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аеналітики акцентують на заяві міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про те, що спочатку потрібно домовитися про майбутню архітектуру безпеки Європи, а вже потім переходити до врегулювання війни в Україні. Він назвав такий підхід "абсолютно розумним".

Схожу позицію висловило й неназване джерело в російській делегації на переговорах в Абу-Дабі.

За його словами, припинення війни в Україні - лише один із пунктів ширшої дискусії про європейську безпеку, яка, за задумом Москви, має стати головною темою переговорів.

У ISW зазначають, що заяви щодо європейської архітектури безпеки стосуються вимог Росії від грудня 2021-го до НАТО припинити розгортання нової зброї і військового персоналу в державах, які приєдналися до Альянсу після 1997-го.

Це по суті дає РФ право вето на політику НАТО та обмежує суверенний вибір держав щодо вступу до Північноатлантичного альянсу.

В ISW наголошують, що Кремль нещодавно поновив свої початкові вимоги до НАТО, які суперечать заявам спецпосланця президента США Джареда Кушнера про те, що кожна країна повинна зберегти свій суверенітет і владу над своєю безпекою та альянсами після мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, і що НАТО буде залишатися центральним елементом колективної оборони Європи.

"Кремль роками намагається виправдати агресію проти України вигаданою загрозою з боку НАТО. Москва стверджує, що можливе членство в Альянсі нібито загрожувало безпеці РФ і було однією з "корінних причин" війни, які мають усунути мирні переговори. Водночас у період від 2008-го до 2022 року ні НАТО, ні Україна не зробили суттєвих кроків для вступу нашої держави до Альянсу", - пояснили аналітики.

Вони також зазначили, що НАТО ніколи не становило загрози для безпеки Росії. Втім, російський диктатор Володимир Путін вторгся в Україну у 2022 році, щоб зруйнувати єдність НАТО та Заходу.

"Тривала кампанія когнітивної війни Кремля, яка хибно звинувачує НАТО та Україну в загрозі суверенітету Росії, має на меті виправдати зусилля Росії щодо відновлення контролю над колишніми радянськими державами і не відображає справжньої стурбованості РФ своєю безпекою", - підсумували в ISW.