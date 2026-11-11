Кремль вернулся к ультиматумам 2021 года: ISW объяснил настоящий замысел РФ на переговорах
Россия пытается использовать трехсторонние переговоры с США и Украиной в Абу-Даби, чтобы добиться пересмотра всей системы безопасности в Европе. Москва возвращается в ультиматумы, выдвигаемые Вашингтоном и НАТО в 2021 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Аеналитики акцентируют внимание на заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что сначала нужно договориться о будущей архитектуре безопасности Европы, а уже потом переходить к урегулированию войны в Украине. Он назвал такой подход "совершенно разумным".
Схожую позицию высказал и неназванный источник в российской делегации на переговорах в Абу-Даби.
По его словам, прекращение войны в Украине - лишь один из пунктов более широкой дискуссии о европейской безопасности, которая, по замыслу Москвы, должна стать главной темой переговоров.
В ISW отмечают, что заявления по европейской архитектуре безопасности касаются требований России с декабря 2021 года к НАТО прекратить развертывание нового оружия и военного персонала в государствах, присоединившихся к Альянсу после 1997-го.
Это, по сути, дает РФ право вето на политику НАТО и ограничивает суверенный выбор государств по вступлению в Североатлантический альянс.
В ISW отмечают, что Кремль недавно возобновил свои первоначальные требования к НАТО, противоречащие заявлениям спецпосланника президента США Джареда Кушнера о том, что каждая страна должна сохранить свой суверенитет и власть над своей безопасностью и альянсами после мирных переговоров о прекращении войны в Украине, и что НАТО будет оставаться центральной.
"Кремль годами пытается оправдать агрессию против Украины вымышленной угрозой со стороны НАТО. Москва утверждает, что возможное членство в Альянсе якобы угрожало безопасности РФ и было одной из "коренных причин" войны, которые должны устранить мирные переговоры. нашего государства в Альянс", - объяснили аналитики.
Они также отметили, что НАТО никогда не представляло угрозы безопасности России. Впрочем, российский диктатор Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, чтобы разрушить единство НАТО и Запада.
"Длительная кампания когнитивной войны Кремля, ошибочно обвиняющая НАТО и Украину в угрозе суверенитету России, имеет целью оправдать усилия России по возобновлению контроля над бывшими советскими государствами и не отражает настоящей обеспокоенности РФ своей безопасностью", - подытожили в ISW.
Новое требование России на переговорах
Напомним, по данным источников РБК-Украина, на первом дне переговоров в Абу-Даби российская делегация упомянула о своих предложениях по изменению архитектуры безопасности, которые Путин выдвигал Байдену в декабре 2021 года.
Среди них - отказ от расширения НАТО и ограничения военного сотрудничества Запада с Украиной.
Идею общеевропейского договора безопасности продвигает и Вашингтон.
Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявлял, что США хотят построить архитектуру безопасности, которая не даст войне восстановиться.
Однако в ЕС это предложение было встречено настороженно, а по данным Bloomberg, Европа настаивает, чтобы Россия сначала прекратила войну.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский назвал три шага, после которых возможен диалог о безопасности Европы с Россией.