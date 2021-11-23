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Кремль о поставках вооружений США в Украину: ведет к эскалации на Донбассе

Автор: Артем Горовенко

Возможные поставки вооружений США в Украину ведут к эскалации конфликта на Донбассе. У президента России Владимира Путина отмечают, что вооружения и советники прибывают не только из стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Отправка на Украину военных советников и вооружения - это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, накануне CNN со ссылкой на источники сообщил, что США рассматривают возможность отправки Украине военной помощи из-за угрозы вторжения России. Также сообщалось, что Вашингтон может направить военных советников.

Отметим, сегодня Песков заявил, что Россия не вынашивает никаких агрессивных планов в отношении Украины.

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