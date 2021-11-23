Кремль про постачання озброєнь США до України: веде до ескалації на Донбасі

Можливі поставки озброєнь США до Україну ведуть до ескалації конфлікту на Донбасі. У президента Росії Володимира Путіна відзначають, що озброєння і радники прибувають не тільки з країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

"Відправка на Україну військових радників і озброєння - це не треба виключати, тому що це має місце. Туди прибувають військові радники, туди надходять системи озброєнь не тільки зі Сполучених Штатів, але і з інших країн НАТО. І все це, звичайно ж, веде до подальшого нагнітання на лінії зіткнення", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, напередодні CNN з посиланням на джерела повідомив, що США розглядають можливість відправки до України військової допомоги через загрозу вторгнення Росії. Також повідомлялося, що Вашингтон може направити військових радників.

Зазначимо, сьогодні Пєсков заявив, що Росія не виношує жодних агресивних планів щодо України.