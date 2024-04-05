Кремль посилює заяви про переговори, розраховуючи на поступки від Заходу, - ISW

Протягом тижня відразу двоє російських високопосадовців зробили заяви щодо готовності Кремля до переговорів по Україні.

У пресрелізі Міноборони РФ про розмову очільника відомства Сергія Шойгу із французьким колегою Себастьяном Лекорню йдеться про те, що нібито "було відзначено готовність до діалогу щодо України". При чому відправною точкою для нього нібито могли б стати переговори 2022 року між Росією та Україною в Туреччині.

Водночас джерело в уряді Франції спростувало цю інформацію. "Це неправда. Ми жодного разу не демонстрували готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", - сказав співбесідник агентства Reuters.

Наступного дня, 4 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров "також сприяв інформаційним операціям, вдаючи зацікавленість у переговорах", зазначають в Інституті.

Лавров використав зустріч з десятками іноземних послів із незахідних держав, щоб розкритикувати формулу миру президента України Володимира Зеленського, заявивши, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах.

За підсумками зустрічі Лавров заявив журналістам, що Росія вважає "необов’язковим розмовляти із Зеленським", а повинна вести переговори із Заходом, який, однак, не готовий до них.

В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів, попри власні численні заяви, які прямо свідчать, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною.

"ISW продовжує оцінювати, що максималістські цілі Росії – які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу – залишаються незмінними і що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у звіті.

Заява Шойгу про переговори і реакція на неї у Франції