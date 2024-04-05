Кремль ужесточает заявления о переговорах, рассчитывая на уступки от Запада, - ISW

В течение недели сразу двое российских чиновников сделали заявления о готовности Кремля к переговорам по Украине.

В пресс-релизе Минобороны РФ о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню говорится, что якобы "была отмечена готовность к диалогу по Украине". Причем отправной точкой для него могли бы стать переговоры 2022 года между Россией и Украиной в Турции.

В то же время источник в правительстве Франции опроверг эту информацию. "Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то подобному", - сказал собеседник агентства Reuters.

На следующий день, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "также способствовал информационным операциям, притворяясь заинтересованными в переговорах", отмечают в Институте.

Лавров использовал встречу с десятками иностранных послов из незападных государств, чтобы подвергнуть критике формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что Россия считает "необязательным разговаривать с Зеленским", а должна вести переговоры с Западом, который, однако, не готов к ним.

В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров, несмотря на многочисленные заявления, прямо свидетельствующие, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной.

"ISW продолжает оценивать, что максималистские цели России – равнозначные полной капитуляции Украины и Запада – остаются неизменными и что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попытками заставить Запад пойти на уступки в отношении украинского суверенитета и территориальной целостности", – говорится в отчете.

Заявление Шойгу о переговорах и реакции на него во Франции