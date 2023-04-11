Кремль посилює заходи щодо дискредитації ПВК "Вагнера", - ISW

Ігноруючи запити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, Кремль посилює свої кроки щодо дискредитації та підриву його авторитету у суспільстві та серед військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

МЗС РФ та інші російські держструктури, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою. Міноборони Росії відмовилося називати ПВК "Вагнера" учасниками битви під Бахмутом, пославшись на "штурмові загони".

Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з російськими державними ЗМІ, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили "Вагнера" у Бахмуті.

Керівник ПВК "Вагнера", ймовірно, все ще намагається уявити себе здібним державним діячем, здатним впливати на внутрішню та зовнішню політику РФ, а також намагається заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.

Ключові висновки ISW: