Кремль посилює заходи щодо дискредитації ПВК "Вагнера", - ISW

Ігноруючи запити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, Кремль посилює свої кроки щодо дискредитації та підриву його авторитету у суспільстві та серед військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
МЗС РФ та інші російські держструктури, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою. Міноборони Росії відмовилося називати ПВК "Вагнера" учасниками битви під Бахмутом, пославшись на "штурмові загони".
Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з російськими державними ЗМІ, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили "Вагнера" у Бахмуті.
Керівник ПВК "Вагнера", ймовірно, все ще намагається уявити себе здібним державним діячем, здатним впливати на внутрішню та зовнішню політику РФ, а також намагається заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.
Раніше ми писали, що жителі російської Кубані почали отримувати від ПВК "Вагнера" листи із закликами приєднатися до лав найманців.
Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.
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