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Кремль посилює заходи щодо дискредитації ПВК "Вагнера", - ISW

Фото: Кремль посилює заходи щодо дискредитації ПВК "Вагнера" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ігноруючи запити керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, Кремль посилює свої кроки щодо дискредитації та підриву його авторитету у суспільстві та серед військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

МЗС РФ та інші російські держструктури, ймовірно, прагнуть припинити будь-які спроби Пригожина заручитися громадською чи політичною підтримкою. Міноборони Росії відмовилося називати ПВК "Вагнера" учасниками битви під Бахмутом, пославшись на "штурмові загони".

Російський політолог Олексій Мухін, який співпрацює з російськими державними ЗМІ, розкритикував Пригожина за переслідування політичних цілей, що ставлять під загрозу сили "Вагнера" у Бахмуті.

Керівник ПВК "Вагнера", ймовірно, все ще намагається уявити себе здібним державним діячем, здатним впливати на внутрішню та зовнішню політику РФ, а також намагається заручитися підтримкою російської ультранаціоналістичної спільноти.

Ключові висновки ISW:

  • Керівник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин прагне отримати контроль над однією з політичних партій у РФ.
  • 13 квітня Держдума РФ розгляне поправку до Кримінального кодексу РФ, що посилює кримінальну відповідальність за державну зраду та терористичну діяльність.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрівся з Олександром Лукашенком у Мінську.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки лінії Сватово – Кремінна.
  • Російські війська продовжували наступати в Бахмуті та його околицях, а також продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка – Донецьк.
  • Окупанти продовжували підготовку до оборони у Херсонській та Запорізькій областях.
  • Бойовики ПВК "Вагнера" продовжують скоювати військові злочини щодо українських військовослужбовців у Бахмуті.
  • Російські офіційні особи та окупаційна влада продовжують депортувати дітей до РФ під виглядом програм лікування, реабілітації та добровільної евакуації.

Раніше ми писали, що жителі російської Кубані почали отримувати від ПВК "Вагнера" листи із закликами приєднатися до лав найманців.

Нагадаємо, аналітики ISW вважають, що у битві за Бахмут "вагнерівці" втратили свої найкращі підрозділи.

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