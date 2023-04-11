Кремль усиливает меры по дискредитации ЧВК "Вагнера", - ISW

Игнорируя запросы руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, Кремль усиливает свои шаги по дискредитации и подрыву его авторитета в обществе и среди военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.