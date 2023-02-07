Кремль посилює свій вплив в Африці, аби відкрити другий фронт проти Заходу, - FT

Як зазначає видання, Кремль намагається створити в регіоні щось на зразок другого фронту для протистояння із Заходом. Інтереси Росії поширюються на низку країн - від Малі на заході до Судану на сході.

У регіоні, де великі території в минулому перебували під владою Франції, російські сили спонсорують поширення антифранцузької пропаганди, яку звинувачують у неоколоніальних амбіціях.

"Мета Москви - послабити Європу та відкрити фронт там, де Європа та Франція виглядають слабкими. Для досягнення цієї мети Росія використовує різні інструменти, у тому числі операції проти повстанців ісламізму, продаж зброї, просування автократії", - вважає радник французького президента Самуель Рамані.

За словами експертів, особливо помітний вплив Росії у Центральноафриканській республіці - одній з найбідніших та найнестабільніших країн. Тут російська присутність полягає у перебуванні 1500 бійців ПВК "Вагнера", видобутку золота та алмазів і навіть виробництва горілки.

Міністр закордонних справ ЦАР Сільві Байпо-Темон підкреслила, що помилки, допущені Францією у цій країні, зіграли на руку Росії.

"Щойно французькі війська вийшли з республіки, їхнє місце посіли росіяни, які налагодили постачання зброї уряду, якому важко утримувати владу", - наголосила вона.

Також РФ фінансує у ЦАР соціальні проєкти. Так, Росія оплатила реставрацію собору в Банґі, столиці ЦАР, який перейшов до Московського патріархату з Константинопольського, та створення шкільного класу для дітей-сиріт, де їх навчають російській мові. Російська мова також стала обов'язковою у місцевих університетах. Бійці "Вагнера" охороняють президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру.

"Вони не просто його особиста охорона, він - їхній заручник", - розповів FT західний дипломат, який працює в Банґі.

За даними видання, Росія мала причетність до військового перевороту у Буркіна-Фасо, де вже в січні новий уряд вимагав у французьких військ залишити країну. Президент сусідньої Гани Нана Акуфо-Аддо стверджує, що влада Буркіна-Фасо залучила бійців "Вагнера" для боротьби з джихадистами.

"Сьогодні російські найманці знаходяться на нашому північному кордоні", - підтвердиив ганський лідер.

Крім того, Кремль налагодив добрі стосунки з адміністрацією Судану. За даними Мінфіну США, російські компанії заробляють на незаконному експорті золота, видобутого у цій африканській країні, і саме російська контрабанда цього золота фінансує путінську війну в Україні.