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Боррель заявив, що ЄС не може заборонити країнам Африки торгувати з Росією

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Європа, Понеділок 30 січня 2023 12:37
Боррель заявив, що ЄС не може заборонити країнам Африки торгувати з Росією Фото: голова дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Євросоюз нездатний перешкодити торгівлі Росії з країнами Африки. При цьому ЄС не просить африканські країни "вибирати бік" у війні в Україні, а лише дотримуватись статуту ООН.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави дипломатії Європейського союзу Жозепа Борреля Financial Times.

"Якщо вони хочуть торгувати з Росією, що я можу зробити? Я не можу заборонити їм це робити", – сказав він.

При цьому, за словами Борреля, є різниця між бажанням "пощадити Росію" та відмовитись визнати явне порушення росіянами міжнародного права в Україні.

"Ми не просимо їх і не просимо жодних африканських країн чи країн світу обирати бік. Ми лише просимо їх стати на бік статуту ООН", - додав він.

Як повідомлялось, Боррель висловив сподівання, що Південна Африка використовує свої зв'язки з Росією, щоб переконати її припинити війну проти України.

Нагадаємо, що попри повномасштабну агресію РФ проти України, ПАР двічі утрималася під час голосування важливих для України резолюцій в Генасамблеї ООН, а саме про засудження російського вторгнення та проти анексії РФ українських областей.

Крім того, також стало відомо, що Південна Африка може допомагати РФ оминати санкції. Так, нещодавно ЗМІ писали, що ПАР приховала вантаж з російського судна, що знаходиться під обмеженнями.

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