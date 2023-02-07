Кремль усиливает свое влияние в Африке, чтобы открыть второй фронт против Запада, - FT

Как отмечает издание, Кремль пытается создать в регионе нечто вроде второго фронта для противостояния с Западом. Интересы России распространяются на ряд стран - от Мали на западе до Судана на востоке.

В регионе, где большие территории в прошлом находились во власти Франции, российские силы спонсируют распространение антифранцузской пропаганды, обвиняемой в неоколониальных амбициях.

"Цель Москвы - ослабить Европу и открыть фронт там, где Европа и Франция выглядят слабыми. Для достижения этой цели Россия использует различные инструменты, в том числе операции против исламистских повстанцев, продажу оружия, продвижение автократии", - считает советник французского президента Самуэль Рамани.

По словам экспертов, особенно заметно влияние России в Центрально-африканской республике - одной из самых бедных и нестабильных стран. Здесь российское присутствие состоит в пребывании 1500 бойцов ЧВК "Вагнера", добыче золота и алмазов и даже производстве водки.

Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон подчеркнула, что ошибки, допущенные Францией в этой стране, сыграли на руку России.

"Как только французские войска вышли из республики, их место заняли россияне, наладившие поставки оружия правительству, которому тяжело удерживать власть", - подчеркнула она.

Также РФ финансирует в ЦАРе социальные проекты. Так, Россия оплатила реставрацию собора в Банги, столице ЦАР, перешедшего в Московский патриархат из Константинопольского, и создание школьного класса для детей-сирот, где их обучают русскому языку. Русский язык также стал обязательным в местных университетах. Бойцы "Вагнера" охраняют президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеру.

"Они не просто его личная охрана, он - их заложник", - рассказал FT западный дипломат, работающий в Банги.

По данным издания, Россия имела причастность к военному перевороту в Буркина-Фасо, где уже в январе новое правительство требовало у французских войск покинуть страну. Президент соседней Ганы Нана Акуфо-Аддо утверждает, что власти Буркина-Фасо привлекли бойцов "Вагнера" для борьбы с джихадистами.

"Сегодня российские наемники находятся на нашей северной границе", - подтвердил ганский лидер.

Кроме того, Кремль наладил хорошие отношения с администрацией Судана. По данным Минфина США, российские компании зарабатывают на незаконном экспорте добытого в этой африканской стране золота, и именно российская контрабанда этого золота финансирует путинскую войну в Украине.