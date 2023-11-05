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Кремль посилив "ядерну" риторику на міжнародній арені: експерти ISW назвали причину

Фото: Кремль посилив "ядерну" риторику на міжнародній арені (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російська влада продовжує використовувати ескалацію "ядерної" риторики, щоб залякати міжнародне співтовариство та перешкоджати наданню Заходом військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Так, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він також зазначив, що безпека Росії буде гарантована на "десятиліття" завдяки її "унікальній стратегічній зброї", такій як гіперзвукові ракети.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив 4 листопада, що Росія вживе "всі необхідні військово-технічні запобіжні заходи" у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35 для несення ядерної зброї. Експерти ISW зійшлися на думці, що Кремль часто посилається на свій ядерний потенціал, намагаючись у такий спосіб "відмовити" Захід від надання Україні нових пакетів військової допомоги.

Ключові висновки ISW:

  • Міністерство оборони Росії нібито використало твердження про те, що сирійський уряд погодився постачати зброю підтримуваній Іраном ліванській "Хезболлі", щоб підпорядкувати собі залишки ПВК "Вагнера" у Сирії.
  • 4 листопада українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом та на заході Запорізької області.
  • Російський уряд звільнив генерального директора ТАРС Сергія Михайлова через те, що агентство не змогло відповідати твердженням Кремля під час висвітлення повстання групи Вагнера.
  • Російський уряд тестує систему електронного голосування напередодні президентських виборів 2024 року, що, ймовірно, сприятиме подальшій підтримці зусиль щодо маніпулювання результатами на користь Володимира Путіна.
  • Російська влада продовжує зусилля щодо розселення російських громадян на окупованій Україні.

Нагадаємо, 1 березня Росія в односторонньому порядку повідомила США про те, що вона припиняє свою участь у ДСНО. До того подібний крок анонсував диктатор Володимир Путін.

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КремльЯдерна зброя