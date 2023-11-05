Кремль посилив "ядерну" риторику на міжнародній арені: експерти ISW назвали причину

Так, секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев заявив 4 листопада, що Росія вперше в історії має більше ядерних ракет, ніж її "конкуренти". Він також зазначив, що безпека Росії буде гарантована на "десятиліття" завдяки її "унікальній стратегічній зброї", такій як гіперзвукові ракети.

У свою чергу, заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив 4 листопада, що Росія вживе "всі необхідні військово-технічні запобіжні заходи" у відповідь на модернізацію США винищувачів F-35 для несення ядерної зброї. Експерти ISW зійшлися на думці, що Кремль часто посилається на свій ядерний потенціал, намагаючись у такий спосіб "відмовити" Захід від надання Україні нових пакетів військової допомоги.

Ключові висновки ISW: