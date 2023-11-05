Кремль усилил "ядерную" риторику на международной арене: эксперты ISW назвали причину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил 4 ноября, что Россия впервые в истории имеет больше ядерных ракет, чем ее "конкуренты". Он также отметил, что безопасность России будет гарантирована на "десятилетия" благодаря ее "уникальному стратегическому оружию", такому как гиперзвуковые ракеты.

В свою очередь, замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил 4 ноября, что Россия примет "все необходимые военно-технические меры предосторожности" в ответ на модернизацию США истребителей F-35 для несения ядерного оружия. Эксперты ISW сошлись во мнении, что Кремль часто ссылается на свой ядерный потенциал, пытаясь таким образом "отговорить" Запад от предоставления Украине новых пакетов военной помощи.

Ключевые выводы ISW: