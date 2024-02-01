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Кремль посилив контроль над "вагнерівцями", їх включили до Росгвардії, - розвідка Британії

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Кремлю вдалося посилити контроль над бойовиками ПВК "Вагнера" після бунту їх колишнього ватажка Євгена Пригожина. Частину бойовиків приєднали до "Росгвардії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Як зазначається у зведенні, 25 грудня 2023 року російський диктатор Володимир Путін підписав закон, який дозволяє "Росгвардії" створювати власні "добровольчі" формування. Вже відомо, що "Росгвардія" приєднала до свого першого так званого добровольчого корпусу три колишні десантно-штурмові загони ПВК "Вагнера" ​​- 15-й, 16-й і 17-й.

Розвідка Британії припускає, що "Росгвардія", швидше за все, розгорне свої нові "добровольчі" підрозділи в Україні та Африці. Повідомляється, що "Росгвардія" пропонує добровольцям шестимісячні контракти для участі у війні проти України та дев'ятимісячні контракти для служби в Африці.

"Включення колишніх десантно-штурмових підрозділів "Вагнера" до добровольчого корпусу "Росгвардії", швидше за все, свідчить про успішне підпорядкування "Вагнера" Росгвардією, що посилює командування та контроль російської держави над групою "Вагнера"", - йдеться у зведенні.

Бунт та загибель Пригожина

Нагадаємо, у червні 2023 колишній ватажок ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин організував бунт проти російського військового керівництва. Він пішов на Москву, але так і не дійшов до столиці Росії.

Бунт Пригожин тривав трохи більше доби. Після чого ПВК "Вагнера" фактично розформували, частину бойовиків відправили до Білорусі, як і самого Пригожина.

23 серпня у Тверській області РФ впав літак. Пізніше стало відомо, що аварія сталася з бізнес-джетом. Росавіація повідомила, що серед пасажирів літака був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин, командири та бійці його ПВК.

Пізніше, 27 серпня, Слідчий комітет РФ офіційно підтвердив, що Пригожин загинув в авіакатастрофі.

Загиблого ватажка "вагнерівців" поховали таємно на Прохорівському кладовищі у Санкт-Петербурзі. Прощання нібито пройшло у закритому форматі.

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