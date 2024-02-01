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Кремль усилил контроль над "вагнеровцами", их включили в Росгвардию, - разведка Британии

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Кремлю удалось усилить контроль над боевиками ЧВК "Вагнера" после бунта их бывшего главаря Евгения Пригожина. Часть боевиков присоединили к "Росгвардии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии в Twitter (X).

Как отмечается в своде, 25 декабря 2023 года российский диктатор Владимир Путин подписал закон, разрешающий "Росгвардии" создавать собственные "добровольческие" формирования. Уже известно, что "Росгвардия" присоединила к своему первому так называемому добровольческому корпусу три бывших десантно-штурмовых отряда ППК "Вагнера" ​​- 15-й, 16-й и 17-й.

Разведка Британии предполагает, что "Росгвардия" скорее всего развернет свои новые "добровольческие" подразделения в Украине и Африке. "Росгвардия" предлагает добровольцам шестимесячные контракты для участия в войне против Украины и девятимесячные контракты для службы в Африке.

"Включение бывших десантно-штурмовых подразделений "Вагнера" в добровольческий корпус "Росгвардии", скорее всего, свидетельствует об успешном подчинении "Вагнера" Росгвардией, усиливающей командование и контроль российского государства над группой "Вагнера"", - говорится в сводке.

Бунт и гибель Пригожина

Напомним, в июне 2023 года бывший главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин организовал бунт против российского военного руководства. Он пошел на Москву, но так и не дошел до столицы России.

Бунт Пригожин длился чуть больше суток. После чего ЧПК "Вагнер" фактически расформировали, часть боевиков отправили в Беларусь, как и самого Пригожина.

23 августа в Тверской области РФ упал самолет. Позже стало известно, что авария произошла с бизнес-джетом. Росавиация сообщила, что среди пассажиров самолета был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин, командиры и бойцы его ЧВК.

Позже, 27 августа, Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Пригожин погиб в авиакатастрофе.

Погибшего предводителя "вагнеровцев" похоронили тайно на Прохоровском кладбище в Санкт-Петербурге. Прощание прошло в закрытом формате.

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