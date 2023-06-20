Кремль порадив губернаторам не публікувати некрологи про загиблих в Україні військових, - ЗМІ

Повідомляється, що за останні місяці частина губернаторів - з Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів - отримала рекомендації не публікувати некрологи мешканців, які загинули на війні. Про рішення приховати некрологи розповів високопоставлений представник парламенту. Його слова також підтвердили джерела видання.

У парламенті уточнили, що йдеться саме про прохання Міноборони до представників кількох регіонів, де втрат було багато. Таке рішення ухвалили, щоб нібито не турбувати мешканців.

Так, наприклад, керівник Тиви Владислав Ховалиг не розповідав про смерть вихідців із регіону з травня 2022 року. При цьому регіон разом із Бурятією лідирує за кількістю втрат щодо чисельності чоловічого населення.

Крім того, тувинці також не отримують дані про загибель своїх близьких в Україні. У квітні стало відомо, що деякі з мешканців впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, хоча "похоронок" не отримували.

Водночас Ховалиг регулярно згадує "спецоперацію" на своїй сторінці, але розповідає лише про позитивні речі.

За даними "Верстки" регіональна влада також отримала прохання від Кремля частіше висвітлювати позитивні інфоприводи, пов'язані з війною.

Мер Москви Сергій Собянін також не висловлювався про кількість загиблих москвичів з початку війни.

При цьому деякі губернатори продовжують регулярно публікувати повідомлення про загибель вихідців зі своїх регіонів. Наприклад, глава Сахаліну Василь Лімаренко повідомив про загибель двох сахалінців 19 червня (загалом 220 загиблих з регіону). У парламенті РФ припустили, що згадана рекомендація належала не до всіх глав регіонів.

Що цьому передувало?

Влада російської Республіки Хакасія перестала публікувати некрологи про жителів, які померли на війні в Україні. Це сталося після "прохання" Міноборони РФ, оскільки журналісти використовують ці дані під час підрахунку російських втрат у війні.

Втрати Росії у війні проти України

Варто зазначити, що, згідно з даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії з початку повномасштабної війни становлять понад 221 тисячу солдатів. Лише минулої доби загарбники втратили 1010 своїх військових.

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