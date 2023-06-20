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Кремль посоветовал губернаторам не публиковать некрологи о погибших в Украине военных, - СМИ

Иллюстративное фото: Кремль посоветовал губернаторам не публиковать некрологи о погибших в Украине военных (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Кремль посоветовал главам российских регионов аккуратнее обращаться с информацией о погибших на войне в Украине и с некрологами, так как такие публикации "тревожат" жителей, а журналисты используют их для подсчета умерших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Верстку".

Сообщается, что за последние месяцы часть губернаторов - из Бурятии, Вологодской области, Тывы и еще трех регионов - получила рекомендации не публиковать некрологи жителей, которые погибли на войне. О решении скрыть некрологи рассказал высокопоставленный представитель парламента. Его слова также подтвердили источники издания.

В парламенте уточнили, что речь идет именно о просьбе Минобороны к представителям нескольких регионов, где потерь было особенно много. Такое решение приняли, чтобы якобы не тревожить жителей.

Так, например, руководящий Тывой Владислав Ховалыг не рассказывал о смерти выходцев из региона с мая 2022 года. При этом регион вместе с Бурятией лидирует по количеству потерь по отношению к численности мужского населения.

Кроме того, тувинцы также не получают данные о гибели своих близких в Украине. В апреле стало известно, что некоторые из жителей опознали имена своих родственников на надгробиях в Новосибирске, хотя "похоронок" не получали.

Вместе с этим Ховалыг регулярно упоминает "спецоперацию" на своей странице, но рассказывает только о позитивных вещах.

По данным "Верстки" региональные власти также получили просьбу от Кремля чаще освещать положительные инфоповоды, связанные с войной.

Мэр Москвы Сергей Собянин также не высказывался о количестве погибших москвичей с начала войны.

При этом некоторые губернаторы продолжают регулярно публиковать сообщения о гибели выходцев из своих регионов. Например, глава Сахалина Василий Лимаренко сообщил о гибели двоих сахалинцев 19 июня (всего 220 погибших из региона). В парламенте РФ предположили, что упомянутая рекомендация относилась не ко всем главам регионов.

Что этому предшествовало?

Власти российской Республики Хакасия перестали публиковать некрологи о жителях, которые умерли на войне в Украине. Это произошло после "просьбы" Минобороны РФ, так как журналисты используют эти данные при подсчете российских потерь в войне.

Потери России в войне против Украины

Стоит отметить, что, согласно данным Генштаба ВСУ, потери России с начала полномасштабной войны составляют более 221 тысяч солдат. Только за прошедшие сутки захватчики потеряли 1010 своих военных.

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