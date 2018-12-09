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"Кремль, покайся!": полиция открыла дело в отношении ультрас

Новости » Общество    09.12.2018 - 21:27
"Кремль, покайся!": полиция открыла дело в отношении ультрас
Иллюстративное фото (facebook.com/romabra)

Сейчас несколько человек привлечены к административной ответственности

По факту событий в Одессе, произошедших на матче "Черноморец" - "Ворскла", где болельщики зажгли файеры и подожгли сиденья, правоохранители задержали ультрас, несколько человек привлечены к админответственности и начато уголовное производство по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как отметили в ведомстве, сейчас несколько человек привлечены к административной ответственности.

"По заявлению дирекции стадиона Приморским отделом полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.194 УК ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правонарушители "не только мешали проведению матча и уничтожали имущество стадиона, но и создавали своими действиями угрозу безопасности присутствующих на нем граждан".

"Именно нарушение порядка и злостное неповиновение работникам правоохранительных органов стало причиной доставления в полицию нескольких участников событий, что происходили вчера на стадионе "Черноморец", - заявили в полиции.

Рассматривается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и ст.185 УК (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского).

Напомним, вчера в Одессе в ходе футбольного матча болельщики зажгли файеры и подожгли сиденья, в результате чего 12 человек доставили в Приморский отдел полиции.

Как писал Styler, волонтер Роман Синицын заявил, что полицейские мотивировали арест использованием пиротехники и хулиганством на стадионе во время матча.

В свою очередь, одесские ультрас утверждают, что "прийняли" их за баннер "Кремль покайся".

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