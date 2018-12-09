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В Одесі за "злісну непокору" затримали 12 вболівальників

Новини » Надзвичайні події    09.12.2018 - 00:57
В Одесі за "злісну непокору" затримали 12 вболівальників
Фото: поліція (РБК-Україна)

До поліції доставили вболівальників однієї з футбольних команд

В Одесі в ході футбольного матчу вболівальники запалили фаєри та підпалили сидіння, 12 осіб доставили до Приморського відділу поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції.

Так, під час футбольного матчу між командами "Чорноморець" та "Ворскла", який проходив на стадіоні "Чорноморець" в Одесі, вболівальники однієї з команд запалили фаєри та підпалили сидіння.

"До Приморського відділу поліції було доставлено 12 осіб, дехто з яких виявив злісну непокору поліцейським під час виконання ними службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Наразі обставин події з'ясовуються. Вирішується питання про притягнення правопорушників до  відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) та ст.185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі на Люстдорфській дорозі невідомі влаштували стрілянину. Тоді поранили одного з активістів організації "Автомайдан Одеса", лідером якої є Євген Резвушкін. У організації "Автомайдан" цю інформацію підтвердили.

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