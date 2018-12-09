"Кремль, покайся!": поліція порушила справу щодо ультрас

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Наразі декілька осіб притягнуті до адміністративної відповідальності

За фактом подій в Одесі, що сталися на матчі "Чорноморець" - "Ворскла", де вболівальники запалили фаєри та підпалили сидіння, правоохоронці затримали ультрас, кілька осіб притягнуто до адмінвідповідальності та розпочато кримінальне провадження за статтею "умисне знищення або пошкодження майна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ Нацполіції в Одеській області.

Як зазначили у відомстві, наразі декілька осіб притягнуті до адміністративної відповідальності.

"За заявою дирекції стадіону Приморським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.194 КК ("умисне знищення або пошкодження майна")", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що правопорушники "не тільки заважали проведенню матчу та нищили майно стадіону, а й створювали своїми діями загрозу безпеці присутніх на ньому громадян".

"Саме порушення порядку та злісна непокора працівникам правоохоронних органів стало причиною доставлення до поліції декількох учасників подій, що відбувалися вчора на стадіоні "Чорноморець", - заявили у поліції.

Розглядається питання про притягнення правопорушників до відповідальності за ст.173 (дрібне хуліганство) і ст.185 КК (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського).

Нагадаємо, вчора в Одесі в ході футбольного матчу вболівальники запалили фаєри та підпалили сидіння, в результаті чого 12 осіб доставили до Приморського відділу поліції.

Як писав Styler, волонтер Роман Синіцин заявив, що поліцейські мотивували арешт використанням піротехніки і хуліганством на стадіоні під час матчу.

В свою чергу, одеські ультрас стверджують, що "прийняли" їх за банер "Кремль покайся".