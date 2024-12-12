Кремль погрожує відповісти на удар України ракетами ATACMS по Таганрогу

Росія обов'язково відреагує на останнє застосування Україною ракет американського виробництва для удару по російській території. У Москві вважають, що по Таганрогу вдарили раками ATACMS.

Про це заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

Росія заявила, що Україна завдала удару по військовому аеродрому в Азовському морі шістьма балістичними ракетами ATACMS американського виробництва. Як зазначає Reuters, цей крок може спонукати Москву запустити ще одну експериментальну гіперзвукову ракету середньої дальності по Україні.

Міністерство оборони Росії заявило, що "атака західної далекобійної зброї не залишиться без відповіді, і буде вжито відповідних заходів". Поки незрозуміло, як саме відреагує Росія.

"Хочу нагадати про абсолютно недвозначну і пряму заяву Міністерства оборони Російської Федерації, зроблену вчора, де було чітко зазначено, що відповідь буде", - заявив Пєсков.

За його словами, "відповідь буде в тій формі, в якій буде визнано доцільною, але вона обов'язково буде.

Нагадаємо, 21 листопада Росія запустила по Україні нову гіперзвукову балістичну ракету середньої дальності, відому як "Орєшнік". За словами Володимира Путіна, це стало прямою відповіддю на удари по Росії з боку українських військ з використанням американських і британських ракет.