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Кремль угрожает ответить на удар Украины ракетами ATACMS по Таганрогу

Россия, Четверг 12 декабря 2024 11:58
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Кремль угрожает ответить на удар Украины ракетами ATACMS по Таганрогу Фото: Песков угрожает ответить на удар по Таганрогу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия обязательно отреагирует на последнее применение Украиной ракет американского производства для удара по российской территории. В Москве считают, что по Таганрогу ударили раками ATACMS.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой Reuters.

Россия заявила, что Украина нанесла удар по военному аэродрому в Азовском море шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства. Как отмечает Reuters, этот шаг может побудить Москву запустить еще одну экспериментальную гиперзвуковую ракету средней дальности по Украине.

Министерство обороны России заявило, что "атака западного дальнобойного оружия не останется без ответа, и будут приняты соответствующие меры". Пока неясно, как именно отреагирует Россия.

"Хочу напомнить о совершенно недвусмысленном и прямом заявлении Министерства обороны Российской Федерации, сделанном вчера, где было четко указано, что ответ последует", - заявил Песков.

По его словам, "ответ последует в той форме, в которой будет сочтено целесообразным, но он обязательно последует.

Напомним, 21 ноября Россия запустила по Украине новую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности, известную как "Орешник". По Владимира Путина, это стало прямым ответом на удары по России со стороны украинских войск с использованием американских и британских ракет.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх заявила, что в ближайшие дни Россия может запустить еще одну гиперзвуковую баллистическую ракету по Украине, однако Вашингтон не считает, что "Орешник" изменит ход войны.

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