Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на "виборах", -ЦНС
Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів знизити фінансування. Дані дії загарбники планують впровадити, якщо на "виборах президента РФ" буде низька явка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на тимчасово окупованих територіях немає", - йдеться в повідомленні.
У ЦНС інформують, що в регіон прибувають політтехнологи та "волонтери" які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування.
"Водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта РФ, за місцем проживання й розтягнули "вибори" на три дні аби приховати низьку явку. Також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей", - зауважують в Центрі.
За отриманими даними, у Кремлі вже попередили "гуляйтерів", що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень".
Вибори у Росії
У Росії "вибори президента" триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. Ми писали, що 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.
Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.
Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.
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