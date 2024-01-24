Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на "виборах", -ЦНС

Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів знизити фінансування. Дані дії загарбники планують впровадити, якщо на "виборах президента РФ" буде низька явка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на тимчасово окупованих територіях немає", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС інформують, що в регіон прибувають політтехнологи та "волонтери" які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування.

"Водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта РФ, за місцем проживання й розтягнули "вибори" на три дні аби приховати низьку явку. Також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей", - зауважують в Центрі.

За отриманими даними, у Кремлі вже попередили "гуляйтерів", що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень".