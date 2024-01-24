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Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на "виборах", -ЦНС

Укрїна , Середа 24 січня 2024 16:14
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Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на "виборах", -ЦНС Фото: Кремль погрожує окупаційним адміністраціям в очікуванні низької явки на виборах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль погрожує окупаційним адміністраціям тимчасово захоплених регіонів знизити фінансування. Дані дії загарбники планують впровадити, якщо на "виборах президента РФ" буде низька явка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Волевиявлення", яке має відбутись у березні 2024 року, має продемонструвати нібито підтримку окупації з боку місцевих. Проте традиційно ажіотажу навколо цього фарсу на тимчасово окупованих територіях немає", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС інформують, що в регіон прибувають політтехнологи та "волонтери" які мають на меті фальсифікувати процес й створити імітацію повноцінного голосування.

"Водночас росіяни дозволили голосувати без паспорта РФ, за місцем проживання й розтягнули "вибори" на три дні аби приховати низьку явку. Також ворог готується до завезення бюджетників, та організацію каруселей", - зауважують в Центрі.

За отриманими даними, у Кремлі вже попередили "гуляйтерів", що провал явки цього разу призведе до зниження фінансування й "кадрових рішень".

Вибори у Росії

У Росії "вибори президента" триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. Ми писали, що 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

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