Кремль угрожает оккупационным администрациям в ожидании низкой явки на "выборах", -ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Волеизъявление", которое должно состояться в марте 2024 года, должно продемонстрировать поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на временно оккупированных территориях нет", - говорится в сообщении.

В ЦНС информируют, что в регион прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют цель фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования.

"В то же время россияне разрешили голосовать без паспорта РФ, по месту жительства и растянули "выборы" на три дня, чтобы скрыть низкую явку. Также враг готовится к завозу бюджетников и организации каруселей", - отмечают в Центре.

По полученным данным, в Кремле уже предупредили "гуляйтеров", что провал явки в этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровых решений".