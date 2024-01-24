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Кремль угрожает оккупационным администрациям в ожидании низкой явки на "выборах", -ЦНС

Украина, Среда 24 января 2024 16:14
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Кремль угрожает оккупационным администрациям в ожидании низкой явки на "выборах", -ЦНС Фото: Кремль угрожает оккупационным администрациям в ожидании низкой явки на выборах (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Кремль угрожает оккупационным администрациям временно захваченных регионов снизить финансирование. Данные действия захватчики планируют внедрить, если на выборах президента РФ будет низкая явка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Волеизъявление", которое должно состояться в марте 2024 года, должно продемонстрировать поддержку оккупации со стороны местных. Однако традиционно ажиотажа вокруг этого фарса на временно оккупированных территориях нет", - говорится в сообщении.

В ЦНС информируют, что в регион прибывают политтехнологи и "волонтеры", которые имеют цель фальсифицировать процесс и создать имитацию полноценного голосования.

"В то же время россияне разрешили голосовать без паспорта РФ, по месту жительства и растянули "выборы" на три дня, чтобы скрыть низкую явку. Также враг готовится к завозу бюджетников и организации каруселей", - отмечают в Центре.

По полученным данным, в Кремле уже предупредили "гуляйтеров", что провал явки в этот раз приведет к снижению финансирования и "кадровых решений".

Выборы в России

В России "выборы президента" продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Мы писали, что 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизбирают с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

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