Кремль подтвердил. Был запрос на встречу Путина и Зеленского, но этого мало

У Путина официально подтвердили, что такие запросы были.

"Киев неоднократно предлагал встречу Путина и Зеленского, но никогда не говорил, зачем именно", - заявил Песков.

Позиция Зеленского

Владимир Зеленский сегодня сообщил, что неоднократно предлагал президенту РФ Владимиру Путину провести встречу.

Зеленский заявил, что дипломатия начнется, когда "мы сядем за стол переговоров". Он заявил о готовности к "любому формату" переговоров.

Будет ли встреча в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому трехстороннюю встречу в Стамбуле. Решение за российским лидером, украинский уже согласился.

Зеленский отметил, что были разные запросы в администрацию Путина по поводу ситуации возле границ. По его словам, "Украину не оставляют без ответа, но этот ответ не ведет к встрече".

"Телефонный разговор никто не подтверждает. Так же, как и другим. Многие страны предлагают свои площадки, мы заинтересованы, я ни одной стране не отказал. Кроме этого, и мы сами предлагали тем или иным странам. Мы были заинтересованы в различных форматах договоренностей, разговорах с РФ", - добавил президент Украины.