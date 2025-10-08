У Росії стартує нова хвиля податкового тиску на населення і бізнес, яка покликана компенсувати виснаження бюджету на тлі війни. Зростання податків зачіпає кожного і відображає пріоритети Кремля, орієнтовані на військові витрати на шкоду соціальним програмам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації в мережі Telegram.

Підвищення ПДВ і скорочення пільг

Міністр фінансів Антон Силуанов повідомив, що 2026 року уряд планує зібрати додатково близько 2,3 трлн рублів (приблизно $27,4 млрд). Основний інструмент - підвищення ставки ПДВ з 20% до 22%, що призведе до зростання цін на товари та послуги.

Одночасно Кремль скорочує податкові пільги для IT-компаній і обмежує можливості малого бізнесу, що працює за спрощеною системою оподаткування.

Військові витрати та соціальне навантаження

Ці заходи показують, що ресурси бюджету для ведення загарбницької війни проти України виснажуються. При цьому армія і силові структури споживають близько 40% бюджету, і ця частка наступного року збережеться на високому рівні. Соціальні програми скорочуються, а податкове навантаження на громадян і бізнес зростає, що посилює тиск на економіку і рівень життя населення.

Наслідки для економіки та громадян

Зростання податків і зниження пільг для бізнесу створюють додатковий тягар для економіки. Малі підприємства стикаються з обмеженнями, IT-сектор втрачає конкурентні переваги, а населення змушене платити більше за товари та послуги. Експерти зазначають, що така політика відображає пріоритет війни над соціальними потребами країни та посилює економічну нестабільність.