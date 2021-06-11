UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кремль не ожидает пресс-конференции Путина и Байдена, но готов к ней

Автор: Андрей Василюк

Россия не ожидает совместной пресс-конференции в конце саммита Путина-Байдена в Женеве, который должен состояться в следующую среду. Однако там готовы к организации такого мероприятия.

Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN.

В Кремле отметили, что переговоры еще продолжаются по окончательному формату саммита, и окончательное решение не принято.

"Мы слышали о такой возможности от наших американских коллег, но мы все еще ждем окончательного подтверждения, но с самого начала президент Путин был открыт для любых альтернатив", - сказал Песков.

Песков добавил, что Путин готов принять участие в совместной пресс-конференции или провести собственную в Женеве.

По его словам, Путин собирается в Женеву не для того, чтобы просто появиться на той же площадке, что и Байден, а потому, что "плохое состояние отношений" между США и Россией требует проведения саммита.

Ранее канал со ссылкой на источники сообщал, что пока не ожидается, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут совместную пресс-конференцию по результатам их саммита в Женеве на следующей неделе. При этом окончательные планы все еще разрабатываются и могут измениться.

Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Джозеф Байден