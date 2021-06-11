Кремль не ожидает пресс-конференции Путина и Байдена, но готов к ней

Россия не ожидает совместной пресс-конференции в конце саммита Путина-Байдена в Женеве, который должен состояться в следующую среду. Однако там готовы к организации такого мероприятия.
Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии телеканалу CNN.
В Кремле отметили, что переговоры еще продолжаются по окончательному формату саммита, и окончательное решение не принято.
"Мы слышали о такой возможности от наших американских коллег, но мы все еще ждем окончательного подтверждения, но с самого начала президент Путин был открыт для любых альтернатив", - сказал Песков.
Песков добавил, что Путин готов принять участие в совместной пресс-конференции или провести собственную в Женеве.
По его словам, Путин собирается в Женеву не для того, чтобы просто появиться на той же площадке, что и Байден, а потому, что "плохое состояние отношений" между США и Россией требует проведения саммита.
Ранее канал со ссылкой на источники сообщал, что пока не ожидается, что президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин проведут совместную пресс-конференцию по результатам их саммита в Женеве на следующей неделе. При этом окончательные планы все еще разрабатываются и могут измениться.
Встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.