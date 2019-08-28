Кремль отреагировал на освобождение Вышинского

Российские власти приветствуют решение Киевского апелляционного суда по главному редактору "РИА Новости Украины" Кириллу Вышинскому. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, в Кремле позитивно оценили освобождение Вышинсокго из-под стражи.

"Мы в Кремле приветствуем решение об освобождении Вышинского. И пока в остальных оценках мы ограничимся. Мы приветствуем это решение", - отметил Песков.

В то же время он не стал отвечать, готова ли Москва к ответным шагам.

"Пока мне нечего добавить к тому, что мы приветствуем это решение. Я говорил, что определенные контакты осуществляются, больше мне добавить нечего", - подчеркнул Песков.

Отметим, сегодня Киевский апелляционный суд отпустил Вышинского под личное обязательство. На заседании суда сторона обвинения заявила, что не против смягчения меры пресечения главреду "РИА Новости Украина".

Вышинского задержали в Киеве в мае прошлого года после того, как правоохранители раскрыли деятельность сети подконтрольных Российской Федерации медиаструктур. По данным следствия, Вышинский причастен к ведению гибридной информационной войны против Украины.