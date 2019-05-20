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Кремль відмовився привітати Зеленського зі вступом на посаду

Новини » В світі    20.05.2019 - 12:54
Кремль відмовився привітати Зеленського зі вступом на посаду

Російське керівництво чекає конкретних кроків від Зеленського

Російський президент Володимир Путін не буде вітати Володимир Зеленського, який заступив сьогодні на посаду президента України. Про це сказав журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Відповідаючи на запитання, чи можна чекати привітань Зеленському від Путіна, прес-секретар сказав: "Ні, буде вітати з першими успіхами".

Коментуючи ці "перші успіхи", він заявив, що вони повинні бути очевидні. "Якщо вони будуть, ми з вами їх побачимо неозброєним оком", - додав він.

"Президент Путін буде вітати Зеленського з першими успіхами в справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами у справі нормалізації російсько-українських відносин", - сказав прес-секретар.

Нагадаємо, церемонія інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського пройшла 20 травня під час урочистого засідання Верховної ради.

У своїй інавгураційній промові Зеленський заявив про те, що має намір достроково розпустити Верховну раду.

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