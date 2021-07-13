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Кремль отказался отвечать, готова ли РФ забрать Донбасс после статьи Путина

Автор: РБК-Украина

У президента России Владимира Путина отказались отвечать на вопрос о том, готова ли Российская Федерация включить в свой состав оккупированный Донбасс. Особенно с учетом вчерашней статьи, в которой Путин обвинил Киев в якобы нежелании возвращать эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков отказался ответить на вопрос, готова ли Россия включить оккупированный Донбасс в свой состав с учетом заявлений в статье Владимира Путина об Украине.

Напомним, в своей статье он пишет, что Киеву якобы Донбасс "просто не нужен".

В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что именно Россия затягивает возможность встречи в нормандском формате и саботирует принятие кластеров для выполнения минских соглашений.

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