Кремль отказался отвечать, готова ли РФ забрать Донбасс после статьи Путина

У президента России Владимира Путина отказались отвечать на вопрос о том, готова ли Российская Федерация включить в свой состав оккупированный Донбасс. Особенно с учетом вчерашней статьи, в которой Путин обвинил Киев в якобы нежелании возвращать эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК .

"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков отказался ответить на вопрос, готова ли Россия включить оккупированный Донбасс в свой состав с учетом заявлений в статье Владимира Путина об Украине.