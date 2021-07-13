Кремль відмовився відповідати, чи готова РФ забрати Донбас після статті Путіна

У президента Росії Володимира Путіна відмовилися відповідати на питання про те, чи готова Російська Федерація включити до свого складу окупований Донбас. Особливо з урахуванням вчорашньої статті, в якій Путін звинуватив Київ у нібито небажанні повертати ці території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК .

"Росія робить все можливе в рамках міжнародного права з надання гуманітарної допомоги цим людям, які були відкинуті своєю країною", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков відмовився відповісти на питання, чи готова Росія включити окупований Донбас до свого складу з урахуванням заяв у статті Володимира Путіна про Україну.