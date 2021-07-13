ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кремль отказался отвечать, готова ли РФ забрать Донбасс после статьи Путина

Новина українською →
Москва, Вторник 13 июля 2021 13:03
Кремль отказался отвечать, готова ли РФ забрать Донбасс после статьи Путина Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

У президента России Владимира Путина отказались отвечать на вопрос о том, готова ли Российская Федерация включить в свой состав оккупированный Донбасс. Особенно с учетом вчерашней статьи, в которой Путин обвинил Киев в якобы нежелании возвращать эти территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Россия делает все возможное в рамках международного права по оказанию гуманитарной помощи этим людям, которые были отвергнуты своей страной", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом Песков отказался ответить на вопрос, готова ли Россия включить оккупированный Донбасс в свой состав с учетом заявлений в статье Владимира Путина об Украине.

Напомним, в своей статье он пишет, что Киеву якобы Донбасс "просто не нужен".

В ответ украинский президент Владимир Зеленский заявил, что именно Россия затягивает возможность встречи в нормандском формате и саботирует принятие кластеров для выполнения минских соглашений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Донбасс Кремль
NEWS
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
Зеленский призвал Германию и Францию надавить на Россию, чтобы завершить войну на Донбассе
DAILY
Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Господин Секретарь. Какую роль Алексей Данилов играет в команде президента