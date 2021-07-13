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Кремль відмовився відповідати, чи готова РФ забрати Донбас після статті Путіна

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Москва, Вівторок 13 липня 2021 13:03
Кремль відмовився відповідати, чи готова РФ забрати Донбас після статті Путіна Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

У президента Росії Володимира Путіна відмовилися відповідати на питання про те, чи готова Російська Федерація включити до свого складу окупований Донбас. Особливо з урахуванням вчорашньої статті, в якій Путін звинуватив Київ у нібито небажанні повертати ці території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

"Росія робить все можливе в рамках міжнародного права з надання гуманітарної допомоги цим людям, які були відкинуті своєю країною", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

При цьому Пєсков відмовився відповісти на питання, чи готова Росія включити окупований Донбас до свого складу з урахуванням заяв у статті Володимира Путіна про Україну.

Нагадаємо, у своїй статті він пише, що Києву нібито Донбас "просто не потрібен".

У відповідь український президент Володимир Зеленський заявив, що саме Росія затягує можливість зустрічі в нормандському форматі і саботує прийняття кластерів для виконання мінських угод.

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Володимир Путін Донбас Кремль
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