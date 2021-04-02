ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Госдуме РФ пригрозили Украине "военной защитой" оккупированного Донбасса

Новина українською → Москва, Пятница 02 апреля 2021 12:59
В Госдуме РФ пригрозили Украине "военной защитой" оккупированного Донбасса Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация в случае дальнейшего обострения на Донбассе может официально ввести войска для "защиты" местных жителей и российских граждан. Особенно на фоне поддержки Украины со стороны США.

Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Козенко, передает "РИА Новости".

По его словам, американская поддержка Украины станет актом "открытой агрессии".

"… Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе, и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в конституции", - добавил Козенко.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что Пентагон обеспокоен последними действиями России на Донбассе, и в случае эскалации США не оставят Украину наедине с российским агрессором.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию на Донбассе самой системной и масштабной за последние годы.

На прошлой неделе в ходе обстрелов на погибли четверо украинских военных, ситуация обсуждается на уровне лидеров стран нормандского форма.

Также украинская сторона заявляет о большой концентрации российских войск на границе и опасается, что Москва может пойти на провокацию для того, чтобы перейти к полномасштабным боевым действиям.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Российская Федерация Донбасс война
NEWS
Усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России, - Кремль
Усиление войск НАТО вокруг Украины потребует дополнительных мер от России, - Кремль
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов