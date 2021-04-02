В Госдуме РФ пригрозили Украине "военной защитой" оккупированного Донбасса
Российская Федерация в случае дальнейшего обострения на Донбассе может официально ввести войска для "защиты" местных жителей и российских граждан. Особенно на фоне поддержки Украины со стороны США.
Об этом заявил депутат Государственной думы Андрей Козенко, передает "РИА Новости".
По его словам, американская поддержка Украины станет актом "открытой агрессии".
"… Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе, и своих соотечественников, которым обязана оказывать всестороннюю поддержку согласно утвержденным недавно изменениям в конституции", - добавил Козенко.
Напомним, ранее Министерство обороны Украины заявило, что Пентагон обеспокоен последними действиями России на Донбассе, и в случае эскалации США не оставят Украину наедине с российским агрессором.
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию на Донбассе самой системной и масштабной за последние годы.
На прошлой неделе в ходе обстрелов на погибли четверо украинских военных, ситуация обсуждается на уровне лидеров стран нормандского форма.
Также украинская сторона заявляет о большой концентрации российских войск на границе и опасается, что Москва может пойти на провокацию для того, чтобы перейти к полномасштабным боевым действиям.