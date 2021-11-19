UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Кремль назвал "вмешательством" инициативу Конгресса США не признавать Путина

Автор: Юлия Бойко

У президента России Владимира Путина отреагировали на проект резолюции Конгресса США о непризнании его после 2024 года. В Кремле считают это вмешательством во внутренние дела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский РБК.

"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", - отметил Песков.

По его словам, это является доказательством вмешательства США в дела других стран.

"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это", - добавил Песков.

Напомним, ранее сообщалось, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюцию о непризнании Путина президентом России, если он примет участие в выборах 2024 года.

Отметим, до этого Путин говорил, что пока не принял решения о своем участии в выборах в 2024 году.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты Америки