Кремль назвал "вмешательством" инициативу Конгресса США не признавать Путина

У президента России Владимира Путина отреагировали на проект резолюции Конгресса США о непризнании его после 2024 года. В Кремле считают это вмешательством во внутренние дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский РБК.
"Каждый раз нам кажется, что ничего более нелепого, ничего более агрессивного, недружественного и неконструктивного с той стороны океана больше прийти не может. И каждый раз мы ошибаемся. Приходит, к сожалению", - отметил Песков.
По его словам, это является доказательством вмешательства США в дела других стран.
"Мы считаем неприемлемыми подобные инициативы конгрессменов, считаем это вмешательством в наши дела и убеждены, что только россияне могут определять, кто и когда должен быть президентом РФ. Ни одна другая страна мира, парламентарии ни одной другой страны мира не могут претендовать на это", - добавил Песков.
Напомним, ранее сообщалось, что конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в Палату представителей резолюцию о непризнании Путина президентом России, если он примет участие в выборах 2024 года.
Отметим, до этого Путин говорил, что пока не принял решения о своем участии в выборах в 2024 году.